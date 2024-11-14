Ученые рассказали, почему собаки и хозяева похожи друг на друга

Эксперты предполагают, что люди выбирают собак, которые похожи на них или отражают их каким-либо образом. Также исследования показали, что у питомцев и их владельцев схожие черты характера, особенно экстраверсия и невротизм, и что их темпераменты, по-видимому, становятся всё более похожими.