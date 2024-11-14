Ученые рассказали, почему собаки и хозяева похожи друг на друга

Фраза «Все собаки похожи на своих хозяев» является распространенной и используется для обозначения сходства между питомцем и его владельцем. Оказалось, что у этого стереотипа есть научное подтверждение. Об этом пишет National Geographic.
В одном из исследований ученые попросили участников сопоставить фотографии собак и их хозяев, а на следующем этапе респонденты видели только глаза людей и питомцев. И с тем, и с тем заданием испытуемые справились отлично.
Другое исследование показало, что у женщин часто волосы такой же длины, как и у их питомцев. Но почему возникает такое сходство?
Эксперты предполагают, что люди выбирают собак, которые похожи на них или отражают их каким-либо образом. Также исследования показали, что у питомцев и их владельцев схожие черты характера, особенно экстраверсия и невротизм, и что их темпераменты, по-видимому, становятся всё более похожими.
В исследовании предлагаются разные теории, объясняющие это, в том числе то, что владельцев изначально могут привлекать собаки, похожие на них самих, и по мере старения они могут регулировать эмоции друг друга, подкреплять поведение или учиться вместе.
Также ученые говорят, что выбор собаки чем-то похож на выбор своего партнера. Между людьми и их питомцами есть тесная связь, сравнимая во многом с человеческими отношениями.
По оценкам специалистов, только около трети личности собаки определяется генетически, еще две трети зависят от окружающей среды, которая во многом формируется хозяином, если они вместе с щенячьего возраста. Собаки также склонны доверять своим хозяевам, потому что десятки тысяч лет одомашнивания сделали их глубоко привязанными к людям.
«Это то же самое, что привязанность ребёнка к матери, но собаки формируют ее по отношению к людям. Это основа всех социальных отношений между собаками и людьми», — сказали ученые. Как и дети, животные смотрят на своих хозяев как на образцы для подражания.
Так, например, если едет грузовик, питомец оглянется на хозяина. Если тот не проявляет никаких эмоций, собака так же научится не обращать внимания. И можно использовать это доверие животных, чтобы уменьшить их страх. Например, можно в безопасной обстановке знакомить щенков с громкими звуками, такими как фейерверки.
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