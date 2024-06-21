Ученые рассказали о загадках, которые наука не решила до сих пор

В 1954 году физик Тар Домокош смог наблюдать формирование явления. Во время грозы обычная молния ударила между ним и единственным на местности кустом. Через несколько секунд там появился сверкающий шар, который вращался вокруг своей оси и двигался параллельно земле. Он исчез так же быстро и бесшумно, как и появился. Тогда ученый решил, что шаровая молния возникает из-за разницы температур внутри и вне канала обычной молнии. Порыв ветра формирует некое вихревое кольцо, из которого потом появляется шар.