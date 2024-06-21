Ученые рассказали о загадках, которые наука не решила до сих пор

В мире есть много нерешенных загадок, ответ на которые не могут найти даже люди из научных кругов. Специалисты из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали о семи тайнах, раскрыть которые до сих пор не получилось.
Шаровая молния
Шаровая молния — загадочное природное явление, которое возникает во время грозы или штормовой погоды, часто вместе с обычными молниями.
Происхождение шаровой молнии ассоциируется с электрическими разрядами или формированиями из облачных структур, но иногда она появляется внезапно в воздухе.
В 1954 году физик Тар Домокош смог наблюдать формирование явления. Во время грозы обычная молния ударила между ним и единственным на местности кустом. Через несколько секунд там появился сверкающий шар, который вращался вокруг своей оси и двигался параллельно земле. Он исчез так же быстро и бесшумно, как и появился. Тогда ученый решил, что шаровая молния возникает из-за разницы температур внутри и вне канала обычной молнии. Порыв ветра формирует некое вихревое кольцо, из которого потом появляется шар.
В 2012 году тибетские ученые при помощи спектрометра обнаружили в шаровой молнии линии железа, кремния и кальция — основных компонентов почвы. В обычной молнии наблюдаются линии ионизированного азота.
В 1950-е годы было выдвинуто предположение, что шаровая молния создается из-за высокочастотных колебаний, возникающих после обычной молнии.
Какую роль играют темные материя и энергия?
Согласно физике, вся материя состоит из вещества, полей, вакуума и темных компонентов. Видимое вещество составляет всего 5% массы Вселенной. В нее входят галактики, звезды, планеты, человек, молекула, атом, частицы. А 95% — это темная материя. И чем именно она представлена, науке пока неизвестно.
Темная энергия, частицы которой не были обнаружены, представляет собой антигравитацию и как бы расталкивает пространство, в ускоренном темпе расширяя Вселенную.
Зачем мы зеваем?
Точного ответа на этот вопрос пока что нет. Существует версия, согласно которой зевота нужна для терморегуляции мозга.
Кроме этого, зевание связывают с желанием человека взбодриться, так как зевота чаще всего возникает во время монотонной деятельности, например, при вождении автомобиля или на лекции.
А почему же зевотой можно «заразиться»? Неврологи объясняют это работой зеркальных нейронов, когда мы считываем ментальное состояние другого человека и проецируем его на себя. При этом люди с нарушением социального взаимодействия намного реже зевают в ответ.
Почему работает эффект плацебо?
В науке существуют два термина — «плацебо» и «плацебо-эффект».
Доказано, что плацебо-эффект связан с работой префронтальной коры головного мозга, отвечающей за планирование и ожидание желаемого результата. «Считается, что именно оно выступает важнейшим психофизиологическим фактором формирования плацебо-эффекта», — рассказывает ученый-психолог ПНИПУ.
На сегодняшний день эффект плацебо можно объяснить авторитетностью врача, психологическими особенностями человека (внушаемость, тревожность, неуравновешенность, инфантилизм), стоимостью и доступностью лекарства, информацией о препарате, его упаковкой и внешним видом.
Зачем нужны рисунки на кончиках пальцев?
Отпечатки пальцев уникальны у каждого человека и стабильны на протяжении всей его жизни. Образуются они на 17 неделе внутриутробного развития плода. Самый глубокий слой эпидермиса (базальный слой) начинает расти быстрее, чем покровы над ним, что заставляет его сморщиваться.
Ученые до сих пор не могут понять, зачем человеку нужны отпечатки пальцев. Одни считают, что эти узоры на коже создают трение, помогая брать и удерживать предметы, в то время как другие говорят, что эта структура усиливает осязательные способности человека.
Почему от яркого света хочется чихать?
В науке это называется световым чихательным рефлексом. В 2010 году исследование показало, что это является врожденным рефлексом у 18−35% людей. Но точного объяснения, почему так происходит, нет.
Согласно одной из версий, в световом чихательном рефлексе задействован тройничный нерв, расположенный рядом со зрительным нервом. При нарастании освещения мозг может ошибиться и запустить реакцию чихания.
Почему правшей больше, чем левшей?
Обычно праворукость и леворукость связывают с функциональной асимметрией мозга. Она заключается в том, что большие полушария мозга человека принимают различное участие в приеме и переработке информации, а также в протекании различных процессов в организме.
Левшей в мире намного меньше. Такое преобладание правшей может объясняться тем, что мир изначально был устроен для них.
Есть люди, которые владеют двумя руками сразу — амбидекстры. Существует теория, что ими являются достаточно большое количество детей, однако в итоге они становятся либо правшами, либо левшами. Связано это со средовым и культурным развитием.
Ранее была озвучена любопытная теория возникновения длинной шеи у жирафов.
Анна Морозова