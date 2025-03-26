Ученые рассказали о вредных и полезных свойствах пищевых добавок

Оказалось, многие из них представляют собой экстракты натуральных продуктов: например, Е300 — аскорбиновая кислота, Е440 — пектин, Е101 — рибофлавин.
— Однако даже природные компоненты способны нанести вред при превышении рекомендованной дозы, — говорит доцент кафедры химических технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) кандидат фармацевтических наук Инна Кылосова. — Злоупотребление витаминами С или А — прямой путь к гипервитаминозу. В то же время синтезированные вещества, внесенные по нормативу, как правило, безопасны.
Другой важный момент — вещества, добавляемые в продукты, пагубны для организма в чрезмерных дозах и при регулярном употреблении. Так, мозг и сердце нуждаются в глутамате натрия (E621), популярном усилителе вкуса (организм, кстати, может синтезировать его самостоятельно), однако избыток этой пищевой добавки оказывает токсичное воздействие на печень и поджелудочную железу. Особенно опасен в больших количествах глутамат натрия для детей.
При выборе продуктов ученые советуют с осторожностью относиться к содержащим искусственные красители. Часто у них красивые названия: «солнечный закат», «очаровательный красный» или «блестящий синий». Прочитав на этикетке «натуральный ароматизатор», будьте бдительны: на самом деле его состав почти или совсем не отличается от синтетического.
Некоторые люди избегают сладкого, но с чистой совестью поглощают еду с сахарозаменителем, ошибочно полагая, что он обладает иными свойствами, чем натуральный сахар. То же самое можно сказать про «обезжиренные» продукты: нельзя убрать жир, сохранив вкус, допустим, йогурта. Поэтому производители берут загустители и стабилизаторы, дающие дополнительные калории за счет углеводов. В результате калории от жира заменяются калориями от углеводов, но общая энергетическая ценность не снижается.
К продуктам для детей предъявляются особые требования, в том числе использование исключительно натуральных ароматизаторов и вкусоароматических веществ. Под запретом подсластители, уксус, бензойная (консервант Е210), сорбиновая (Е200) кислоты и их соли (сорбаты, бензоаты), хлопковое масло, гидрогенизированные масла и жиры, пищевое сырье, содержащее ГМО или полученное с применением пестицидов. Еще одно условие — не более 0,2 процента этилового спирта, отсутствие натурального кофе, ядра абрикосовых косточек и острых специй.
Исследователи напоминают: допустимая суточная норма практически всех пищевых добавок зависит не только от возраста и веса, но и от состояния здоровья ребенка, а также его восприимчивости к ингредиентам, наличия аллергических реакций и других факторов.
Внимание: особо опасен!
В России запрещены улучшители хлеба и муки (E924a, E924d), консерванты (E216, E217, E240), красители (E121, E123, E128, E173, красный 2G). Желтый краситель Е102, Е107, красный Е122−124, коричневый Е155, а также консерванты Е211−214, Е217−227 провоцируют приступы астмы, синий пигмент Е131 — аллергические реакции. Подсластитель Е954, краситель Е126 и консервант Е230 (он предотвращает образование плесени) приводят к развитию онкологических заболеваний.