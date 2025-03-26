Ученые рассказали о вредных и полезных свойствах пищевых добавок

Некоторые люди избегают сладкого, но с чистой совестью поглощают еду с сахарозаменителем, ошибочно полагая, что он обладает иными свойствами, чем натуральный сахар. То же самое можно сказать про «обезжиренные» продукты: нельзя убрать жир, сохранив вкус, допустим, йогурта. Поэтому производители берут загустители и стабилизаторы, дающие дополнительные калории за счет углеводов. В результате калории от жира заменяются калориями от углеводов, но общая энергетическая ценность не снижается.