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09:48 (мск), источник: Московский комсомолец

Ученые рассказали о вреде позднего завтрака и ужина

Поздний завтрак и ужин повышают риск развития болезней сердца и диабета.

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Источник: Freepik

Согласно исследованиям, энергетические процессы в организме подчиняются циркадным ритмам. В свою очередь, Хироака Ода из Нагойского университета отмечает важность утреннего приема пищи. Люди, которые пропускают завтрак, больше склонны к развитию сердечных заболеваний, ожирения и рака.

Отмечается, что поздние завтраки и ужины могут стать причиной нарушения циркадных ритмов, повышать уровень глюкозы, провоцируя развитие заболеваний сердца и сосудов, а также диабета второго типа.

Соблюдение циркадных ритмов позволяет регулировать баланс гормонов, сон, температуру тела и умственную деятельность.

При этом длинный перерыв между завтраком и ужином может быть даже полезен, передают РИА Новости.

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