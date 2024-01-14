Ученые рассказали о вреде позднего завтрака и ужина

Согласно исследованиям, энергетические процессы в организме подчиняются циркадным ритмам. В свою очередь, Хироака Ода из Нагойского университета отмечает важность утреннего приема пищи. Люди, которые пропускают завтрак, больше склонны к развитию сердечных заболеваний, ожирения и рака.

Отмечается, что поздние завтраки и ужины могут стать причиной нарушения циркадных ритмов, повышать уровень глюкозы, провоцируя развитие заболеваний сердца и сосудов, а также диабета второго типа.

Соблюдение циркадных ритмов позволяет регулировать баланс гормонов, сон, температуру тела и умственную деятельность.

При этом длинный перерыв между завтраком и ужином может быть даже полезен, передают РИА Новости.