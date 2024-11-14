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Ученые рассказали о влиянии кофеина на формирование алкозависимости

Кофеин может противодействовать некоторым эффектам, производимым на организм алкоголем, тем самым снижая вероятность возникновения алкогольной зависимости. Об этом сказано в исследовании коллектива авторов, опубликованном в научном журнале Translational Psychiatry.

Источник: ru.freepik.com

Опыты по воздействию кофеина и алкоголя на мозг группа ученых изучала на примере грызунов. Их разделили на несколько групп, после чего одни получали только алкоголь, другие — и алкоголь, и кофеин, а третьи — препараты, которые блокировали ряд рецепторов мозга.

В результате выяснилось, что кофеин способен предотвращать выработку определенных веществ в мозге, которые стандартно вырабатываются после употребления алкоголя. Именно поэтому он, по словам ученых, может стать профилактическим средством в борьбе с алкогольной зависимостью.

В исследовании ученые также выясняли, как именно кофеин влияет на мозг. Они говорят, что при употреблении алкоголя в организме запускается процесс выработки дофамина. Этот всплеск как раз и считается фундаментальным при формировании зависимости, потому что дает ощущение вознаграждения после выпитого спиртного.

В то же время кофеин способен блокировать некоторые рецепторы и снижать уровень удовольствия от алкоголя.

Ранее ученые Массачусетского университета пришли к выводу, что употребление умеренных доз алкоголя может положительно влиять на работу сердца. По их данным, это связано с тем, что алкоголь способен снижать уровень стресса и эмоциональную нагрузку на организм.