Ученые рассказали о влиянии кофеина на формирование алкозависимости

В исследовании ученые также выясняли, как именно кофеин влияет на мозг. Они говорят, что при употреблении алкоголя в организме запускается процесс выработки дофамина. Этот всплеск как раз и считается фундаментальным при формировании зависимости, потому что дает ощущение вознаграждения после выпитого спиртного.