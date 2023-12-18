Ученые рассказали о влиянии дополнительного сна на выходных на организм

Ученые из Китайского Нанкинского медицинского университета наблюдали за 3,4 тыс. людей, чтобы отслеживать, как циклы сна влияют на здоровье. Согласно результатам исследования, у людей, которые регулярно недосыпают в рабочие дни, а затем отсыпаются пару лишних часов на выходных, риск сердечного приступа снижался на 63%.

Напротив, у работников, которые не наверстывали упущенные часы сна в выходные, был гораздо более высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Для профилактики врачи рекомендовали спать в среднем семь-восемь часов в сутки.