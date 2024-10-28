Ученые рассказали о связи газовых плит и преждевременных смертей

«Это странно. Дело в том, что это [астма] многофакторное заболевание и в основе лежит неправильный иммунный ответ. И причиной этого ответа может быть все что угодно. И если бы мы знали причину, то это просто было бы лечить. Выборка какая [исследования]? Какие пациенты пострадали? Почему плиты у всех, а болеют не все тогда?» — отмечал он.