Ученые рассказали о связи газовых плит и преждевременных смертей

Газовые плиты в европейских домах (страны ЕС и Великобритания) связаны с почти 40 тыс. преждевременных смертей ежегодно, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из испанского Университета Жауме I.
Как следует из исследования, в настоящее время газовые плиты используют около трети европейских домохозяйств. Однако при использовании таких плит выделяется диоксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания и приводят к преждевременной смерти. Кроме этого, газовые плиты выделяют парниковые газы, такие как диоксид углерода, что способствует изменению климата.
Природный газ также широко используется для отопления домов в европейском регионе, напоминают ученые. В целом домохозяйства вносят около 25% от общего объема выбросов парниковых газов в ЕС. «С точки зрения общественного здравоохранения газовые плиты токсичны», — заявила Bloomberg ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит. Проблема ранней смертности из-за газовых плит, по ее словам, «гораздо хуже, чем мы думали».
Исследование финансировалось некоммерческим Европейским климатическим фондом и является частью более широкого «проекта по чистому приготовлению пищи», организованного Европейским альянсом общественного здравоохранения.
«Это [исследование] должно послужить сигналом тревоги для лиц, принимающих решения, поскольку оно очень наглядно иллюстрирует влияние, которое газовые плиты могут оказывать на здоровье людей», — подчеркнул в разговоре с Bloomberg профессор атмосферных наук в Университете Бирмингема Кристиан Пфранг.
О том, что газовые плиты, установленные в жилых домах, могут становиться причиной астмы и других проблем со здоровьем, Bloomberg сообщал еще год назад, ссылаясь на опрошенных экспертов и научные исследования. Так, следует из исследования общественного здравоохранения 2013 года, использование газа для приготовления пищи в жилых домах увеличивало риск временного появления астмы на 42%, риск появления хронической астмы на всю жизнь вырастал на 24%.
Агентство указывает, что эта корреляция была статистически значимой, но ученые не выявили значительного увеличения числа детей с астмой в домах с более высокой концентрацией диоксида азота — побочного продукта сжигания газа. Авторы призвали относиться к его результатам с осторожностью из-за ограниченности данных.
В более поздних исследованиях ученые обнаружили связь между диоксидом азота и повышенным риском астмы среди детей, рассказал Bloomberg почетный профессор экологической эпидемиологии в Утрехтском университете в Нидерландах и соавтор исследования 2013 года Берт Брунекриф. Он отметил при этом: «Есть основания с подозрением относиться к тому, что происходит [с побочным продуктом горения газа] в помещении».
Преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин ранее высказал РБК сомнение в корректности выводов исследователей.
«Это странно. Дело в том, что это [астма] многофакторное заболевание и в основе лежит неправильный иммунный ответ. И причиной этого ответа может быть все что угодно. И если бы мы знали причину, то это просто было бы лечить. Выборка какая [исследования]? Какие пациенты пострадали? Почему плиты у всех, а болеют не все тогда?» — отмечал он.