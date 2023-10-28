Ученые рассказали о привыкании к жареной пище

Конечные продукты гликирования представляют собой белки или жиры, которые подверглись процессу гликирования углеводами, то есть синтез белков или жиров с сахарами, нагретыми при высокой температуре. Так, золотистая корочка на выпечке и в жареных блюдах является признаком гликирования в процессе приготовления.

В исследовании отмечается, что такая пища может привести к воспалению и окислительному возрождению тканей организма, тем самым способствуя развитию различных заболеваний, в том числе рака и гипертонии, а также заболеванию почек и неврологических проблем.

Кроме того, ученые предупредили, что жареная еда вызывает привыкание и повышает аппетит. Как показали лабораторные эксперименты с участием червей, некоторые типы конечных продуктов гликирования активировали определенные пути, с помощью которых передавались побуждающие червей переедать сигналы.