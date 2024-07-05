Ученые рассказали о необычных видах дождей

«Люди, проявляя любопытство, начинали контактировать, брать в руки это желе для того, чтобы узнать, какова же его природа, и вообще, что это за чудо такое. Но они потом за это были наказаны. Они заболели, причем заболевание было непонятное, и его никак не могли диагностировать. И болели они от трех недель до примерно трех месяцев», — рассказал писатель Сергей Демин.