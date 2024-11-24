Ученые рассказали, о каких заболеваниях может говорить нервный тик

Ведущий невролог клиники Мейо, профессор Роберт Рокет, заявил, что длительное проявление нервных тиков в глазах, известных как миокимия, требует немедленного обращения к специалисту. Хотя многие люди не придают большого значения этому симптому, он может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.