Ученые рассказали, о каких заболеваниях может говорить нервный тик

Ведущий невролог клиники Мейо, профессор Роберт Рокет, заявил, что длительное проявление нервных тиков в глазах, известных как миокимия, требует немедленного обращения к специалисту. Хотя многие люди не придают большого значения этому симптому, он может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.
Рокет отметил, что причинами подергиваний век могут быть различные неврологические заболевания, включая боковой амиотрофический склероз и болезнь Паркинсона. Дефицит магния и витаминов группы B также способен спровоцировать появление нервных тиков, которые иногда сопровождаются судорогами в ногах.
Профессор подчеркнул важность учета побочных эффектов некоторых лекарственных препаратов. По его словам, антидепрессанты и антигистаминные средства могут вызывать миокимию как аллергическую реакцию.
Среди общих факторов риска развития этого состояния он выделил хронический стресс, зрительные нагрузки и неправильный подбор оптики. Если тик сопровождается принудительным закрытием века или распространяется на другие лицевые мышцы, Рокет настоятельно советует обратиться к неврологу и офтальмологу для исключения синдрома сухого глаза.