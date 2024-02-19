Ученые рассказали, когда в Смоленске можно было встретить кудрявого пеликана

Специалисты изучили 757 останков птиц возрастом от 6 до 3 тыс. лет до нашей эры. Материалы были собраны в ходе множества экспедиций с 1970 по 2023 год. Сравнение находок с современными образцами позволило определить 57 видов из четырех экологических групп пернатых: околоводных, лесных, опушечных и лугово-степных. До 93% всех костей принадлежало водоплавающим птицам, что связано с обилием водоемов в указанной местности.