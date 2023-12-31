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03:59 (мск), источник: © РИА Новости

Ученые рассказали, когда на самом деле в городах России наступает Новый год

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) предоставил РИА Новости видеоролик о том, в какое время наступает астрономический новый год в городах России и как оно отличается от установленного в том или ином регионе официального времени.

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В пресс-службе университета пояснили, что существует два типа времени — поясное, которое для простоты можно называть гражданским, и астрономическое. В соответствии с Федеральным законом «Об исчислении времени», московское время служит исходным временем при исчислении местного времени в часовых зонах, рассказали в университете. Московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени Российской Федерации UTC (SU) +3, а числовые значения местного времени в разных часовых зонах отличаются на целое число часов, напомнили в МИИГАиК.

Местное время в одной часовой зоне одинаково. Астрономическим же временем называют истинное солнечное время, определяемое по углу наклона Земли к Солнцу и ее вращения вокруг своей оси.

«Мы с детства помним, что если в Москве 15 часов, то в Петропавловске-Камчатском полночь. Однако, по астрономическому времени, полночь в Петропавловске еще не наступила. И первыми по астрономическому времени — не поясному — Новый год встречают жители села Уэлен Чукотского автономного округа, в то время когда в Москве на часах 14.19. А в 15:00 по мск Новый год празднуют жители Анадыря. Сам же астрономический Новый год в Петропавловске-Камчатском наступает в 16.25 по мск», — рассказали в пресс-службе.

По данным университета, первыми в московском часовом поясе отмечают астрономический новый год жители Волгограда, Элисты, Пензы, Саранска, Владикавказа и многих других городов и населенных пунктов, находящихся на этом меридиане. В самой столице, на Красной площади, астрономический новый год наступит лишь через 29 минут, также, например, как в Донецке или Новороссийске. В Севастополе «астрономические куранты пробьют» через 44 минуты, в Санкт-Петербурге — через 57 минут, а в Калининграде через 1 час 38 минут после Пензы, сообщили в пресс-службе МИИГАиК.

«Если говорить не только о населённых пунктах, то первым встречает Новый год остров Ратманова на Чукотке в 14.16 мск, последней — Балтийская коса в Калининградской области в 01.41 мск», — добавили в университете.

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