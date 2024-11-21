Ученые рассказали, как выявить болезнь Альцгеймера с помощью простых вопросов

Метод был протестирован на 108 пациентах с разными стадиями когнитивных нарушений и 47 здоровых добровольцах. После получения ответов на вопросы участникам провели сканирование мозга для подтверждения результатов. Оказалось, что отрицательный ответ на первый вопрос, попытки подробно объяснить, почему человека ничего не радует, и отсутствие интереса к недавним новостям — это признаки развития болезни Альйцгеймера на начальных этапах. Также о заболевании сигнализировало упоминание новостей с большим сроком давности.