Ученые рассказали, как упростить отказ от курения

Эффект был особенно выражен среди молодых участников и людей с низким доходом. Это может означать, что они получат наибольшую пользу от геймификации отказа от курения. Отказ молодых людей от курения может значительно снизить заболеваемость раком и болезнями сердца в будущем, снизив нагрузку на системы здравоохранения. А люди с низким доходом смогут избежать трат на лечение заболеваний, связанных с курением.