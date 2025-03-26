Ученые рассказали, как укрепить здоровье за пять минут в день

Результаты показали, что за месяц коротких тренировок соотношение жировой и мышечной массы в организме добровольцев не изменилось. Тем не менее исследователи заметили значительные улучшения в силе мышц и гибкости, а также в уровне психического благополучия. Кроме того, испытуемые стали более выносливыми — об этом говорило постепенное снижение частоты сердечных сокращений при выполнении упражнений.