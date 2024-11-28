Ученые рассказали, как собаки различают предметы

Ученые из Будапештского университета в Венгрии выяснили, что для собак текстура предмета приоритетнее ее формы. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
В эксперименте участвовали 35 собак. Они прошли восемь тестов: в первых четырех им нужно было выбрать между целевым предметом и предметом, который похож на цель по текстуре и форме; во вторых четырех — между двумя аналогами, один из которых напоминал цель формой, а другой — текстурой.
Чаще всего собаки сначала приближались к аналогичному предмету, но в итоге все равно выбирали тот, что напоминает цель по текстуре. Это означает, что несмотря на то, что собак сначала привлекала зрительная информация, приоритетной становилась именно текстура. То есть для животных в некоторых ситуациях тактильные данные важнее остальных.
Ранее выяснилось, что предпочитают собаки — игрушки или лакомства.