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Ученые рассказали, как собаки различают предметы

Информация, полученная разными органами чувств, отличается по важности.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: wallhere.com

Ученые из Будапештского университета в Венгрии выяснили, что для собак текстура предмета приоритетнее ее формы. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В эксперименте участвовали 35 собак. Они прошли восемь тестов: в первых четырех им нужно было выбрать между целевым предметом и предметом, который похож на цель по текстуре и форме; во вторых четырех — между двумя аналогами, один из которых напоминал цель формой, а другой — текстурой.

Чаще всего собаки сначала приближались к аналогичному предмету, но в итоге все равно выбирали тот, что напоминает цель по текстуре. Это означает, что несмотря на то, что собак сначала привлекала зрительная информация, приоритетной становилась именно текстура. То есть для животных в некоторых ситуациях тактильные данные важнее остальных.

Ранее выяснилось, что предпочитают собаки — игрушки или лакомства.