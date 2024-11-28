Ученые рассказали, как собаки различают предметы

Чаще всего собаки сначала приближались к аналогичному предмету, но в итоге все равно выбирали тот, что напоминает цель по текстуре. Это означает, что несмотря на то, что собак сначала привлекала зрительная информация, приоритетной становилась именно текстура. То есть для животных в некоторых ситуациях тактильные данные важнее остальных.