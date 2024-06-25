Ученые рассказали, как продлить жизнь на 25 лет

Группа ученых из Гарвардской медицинской школы (США) провела исследование, которое может изменить представление о долголетии и о факторах, которые на него влияют. Оказалось, что чтобы продлить жизнь на четверть века, нужно высыпаться.
Исследователи проверили влияние режима сна на организм генномодифицированных мышей, склонных к развитию атеросклероза. Подопытных разделили на две группы: первые спали нормально, в то время как вторых будили, нарушая сон.
Результаты показали, что у грызунов из второй группы возросло количество атеросклеротических бляшек в сосудах. Также были замечены серьезные повреждения артерий и двукратное увеличение воспалительных клеток.
Помимо прочего, у мышей из второй группы снизился уровень гормона орексина, который отвечает за бодрствование, возбуждение и аппетит. Дефицит орексина может привести к нарушениям сна и серьезным проблемам с сердечно-сердечной системой.
Полученные данные подчеркивают важность здорового сна для организма человека. Недостаток полноценного ночного отдыха не только ухудшает самочувствие, но и увеличивает риск развития атеросклероза, который может привести к преждевременной смерти.
Ранее диетолог рассказала, что правильный рацион питания может укрепить сон.
Анна Морозова