Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые рассказали, как продлить жизнь на 25 лет

Оказалось, что нужно спать достаточное количество часов.

Источник: Freepik

Группа ученых из Гарвардской медицинской школы (США) провела исследование, которое может изменить представление о долголетии и о факторах, которые на него влияют. Оказалось, что чтобы продлить жизнь на четверть века, нужно высыпаться.

Исследователи проверили влияние режима сна на организм генномодифицированных мышей, склонных к развитию атеросклероза. Подопытных разделили на две группы: первые спали нормально, в то время как вторых будили, нарушая сон.

Результаты показали, что у грызунов из второй группы возросло количество атеросклеротических бляшек в сосудах. Также были замечены серьезные повреждения артерий и двукратное увеличение воспалительных клеток.

Помимо прочего, у мышей из второй группы снизился уровень гормона орексина, который отвечает за бодрствование, возбуждение и аппетит. Дефицит орексина может привести к нарушениям сна и серьезным проблемам с сердечно-сердечной системой.

Полученные данные подчеркивают важность здорового сна для организма человека. Недостаток полноценного ночного отдыха не только ухудшает самочувствие, но и увеличивает риск развития атеросклероза, который может привести к преждевременной смерти.

Ранее диетолог рассказала, что правильный рацион питания может укрепить сон.

Анна Морозова