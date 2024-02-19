Ученые рассказали, как повысить шансы на выживание при ударе молнии в человека

Одну «голову» ученые подвергли воздействию электрических разрядов в сухом состоянии, а другую предварительно опрыскали искусственной дождевой водой. На мокрой голове манекена было меньше перфораций и сильно поврежденных участков в районе удара молнии. Сила тока, которой мог бы подвергнуться мозг, также была ниже при мокрой коже.