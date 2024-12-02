Ученые рассказали, как определить уровень старения организма

Так, ученые считают, что люди в возрасте от 18 до 39 лет могут сохранять равновесие на одной ноге в течение 43 секунд, люди в возрасте от 40 до 49 лет — в течение 40 секунд, от 50 до 59 лет — 37 секунд, от 60 до 69 лет — 30 секунд, от 70 до 79 лет — 18−19 секунд. Люди старше 80 лет могут удерживать равновесие на одной ноге чуть более 5 секунд.