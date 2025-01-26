Ученые рассказали, чем верблюжье молоко полезнее коровьего

Коровье молоко составляет 81% мирового производства, в то время как молоко верблюдиц занимает только пятое место, составляя лишь 0,4% от общего объема. Однако в Австралии, где полузасушливый климат способствует разведению верблюдов, производство верблюжьего молока растет, что делает его все более доступным в некоторых регионах, где традиционное животноводство сложно осуществлять из-за особенностей климата.