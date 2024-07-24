Ученые рассказали, чем полезен клюквенный сок

Соки и морсы из лесных ягод — популярный напиток в самых разных концах нашей страны. Кроме того, что это вкусно, ягоды считаются источником большого числа полезных веществ и витаминов. Недавно ученые доказали еще одно положительное свойство самой кислой лесной ягоды — клюквы.
Группа исследователей из трех университетов — Бонда, Оксфорда и Университета Хельсинки — объединились, чтобы изучить, как клюква и разные продукты из нее влияют на мочеполовую систему человека. О результатах рассказал портал IFLScience.
Результаты показали, что это действительно так: клюква, а еще лучше, клюквенный сок, действительно помогают с этой проблемой. У людей, которые употребляли сок из этой ягоды в пищу, риск развития заболевания был ниже на 54%, чем у тех, кто не принимал ничего, и на 27% ниже тех, кто принимал сок, не содержавший настоящих ягод. Кроме того, те, кто пил клюквенный сок, на 49% реже прибегали к антибиотикам при лечении заболеваний, поскольку сок нейтрализовывал симптомы.
Эти результаты, впрочем, не убедили исследователей, что клюквенный сок должен выписываться как полноценное лекарство при лечении болезней мочеполовых путей — процент эффективности недостаточно высок, и большинство испытуемых были женщинами, поэтому о влиянии сока на мужчин ученые говорить пока не готовы.
Но самое загадочное — то, что авторы исследования воспринимают клюкву исключительно как лекарственный продукт. Впрочем, в число самых любимых ягод у россиян она тоже не входит.
Георгий Мазуркевич