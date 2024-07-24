Ученые рассказали, чем полезен клюквенный сок

Результаты показали, что это действительно так: клюква, а еще лучше, клюквенный сок, действительно помогают с этой проблемой. У людей, которые употребляли сок из этой ягоды в пищу, риск развития заболевания был ниже на 54%, чем у тех, кто не принимал ничего, и на 27% ниже тех, кто принимал сок, не содержавший настоящих ягод. Кроме того, те, кто пил клюквенный сок, на 49% реже прибегали к антибиотикам при лечении заболеваний, поскольку сок нейтрализовывал симптомы.