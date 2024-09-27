Ученые рассказали, чем грозит дефицит витамина D у детей

Оказалось, что переломам ног (которые не требовали хирургического вмешательства) у детей с низким уровнем витамина D потребовалось 20 дополнительных дней для клинического заживления и два месяца для появления признаков исчезновения перелома на рентгенограммах. В тех случаях, когда требовалась операция, клиническое заживление затянулось на один месяц, а исчезновение повреждений — на четыре.