Ученые расшифровали геном высокопоставленного китайского чиновника

Китайским археологам и биологам впервые удалось получить полный геном представителя наследственной элитной семьи периода Южной и Северной династии (III-VI века н.э.) — чиновника по имени Гао Бинь, который жил в 503−572 годах н.э. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Journal of Genetics and Genomics.
Гао Бинь был высокопоставленным чиновником. Его семья служила на государственных должностях в течение нескольких поколений. Останки Гао Биня были обнаружены в 2007 году во время раскопок в деревне Лунцзао, провинция Шэньси.
Результаты исследования показали, что генетический профиль Гао Биня был очень похож на профиль китайцев династии Северная Хань, что указывает на отсутствие влияния этнических групп Северо-Восточной Азии, Кореи или Монгольского нагорья.
Эти данные подтверждают, что предки Гао Биня происходили от фермеров Хуанхэ, проживавших в регионе с позднего неолита до железного века. Это открытие свидетельствует о том, что элитные семьи того времени сохраняли генетическую связь с местными жителями, несмотря на культурные и политические изменения.
Исследование также подтверждает, что элитные семьи Северной династии Хань придерживались консервативных брачных традиций, предпочитая вступать в брак с представителями других элитных семей. Это способствовало сохранению их статуса и влияния на протяжении многих поколений.
Ранее международная команда ученых (Испания, США и Китай) раскрыла секрет прочности Великой Китайской стены. Оказалось, что при возведении стены использовали утрамбованную почву и гравий. Они способствуют росту биологической почвенной корки. Это своеобразная биологическая штукатурка, состоящая из цианобактерий, мхов и лишайников. В утрамбованную землю также добавляли глину, песок, известь. Эти ингредиенты тоже предоставляют плодородную почву для организмов, которые создают биологическую корку.