Ученые расшифровали геном высокопоставленного китайского чиновника

Эти данные подтверждают, что предки Гао Биня происходили от фермеров Хуанхэ, проживавших в регионе с позднего неолита до железного века. Это открытие свидетельствует о том, что элитные семьи того времени сохраняли генетическую связь с местными жителями, несмотря на культурные и политические изменения.