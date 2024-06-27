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Ученые раскрыли тайну внезапного исчезновения аммонитов на Земле

Британские палеонтологи из Бристольского университета раскрыли тайну исчезновения аммонитов — класса морских головоногих моллюсков со спиральными раковинами, сегодня встречающимися только в виде окаменелостей. Оказалось, что этих существ погубило одно катастрофическое событие.

Источник: Imperial College London

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Аммониты процветали в океанах Земли более 350 млн лет, но около 66 млн лет назад они прекратили свое существование.

Команда собрала новую базу данных окаменелостей аммонитов позднего мелового периода. Затем ученые проанализировали информацию о темпах видообразования и вымирания моллюсков в разных частях земного шара.

Как показали расчеты, если бы аммониты находились в упадке в течение всей меловой эпохи, то их скорость вымирания превышала бы скорость образования видов. Вместо этого оказалось, что древние организмы процветали и развивались.

По мнению палеонтологов, аммониты вполне могли бы дожить до наших дней, если бы не падение метеорита, который также уничтожил динозавров. Эта катастрофа запустила глобальные процессы, которые в итоге привели к полному исчезновению данного класса моллюсков.