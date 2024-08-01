Ученые раскрыли тайну появления крупнейшего в мире месторождения железной руды

Железорудные залежи объемом более 50 млрд тонн в Хамерсли находятся на участке земной коры, известном как кратон Пилбара. Этот фрагмент считается одной из двух известных геологических зон, датируемых архейским эоном (3,8−2,5 млрд лет назад). Второй архейский кратон — Каапвааль — находится в ЮАР. Кратон Пилбара содержит некоторые из древнейших пород на Земле.