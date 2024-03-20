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Ученые раскрыли тайну появления карельской березы

Ученые Сколтеха вместе с сотрудниками Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета и Института леса Карельского научного центра РАН выяснили, что уникальные свойства карельской березы образуются из-за генетической мутации. Найти причины возникновения этого дерева ученые не могли более 100 лет.

Источник: unsplash.com

Специалисты также обнаружили отличия в геномах карельской и обычной белоствольной березы. Благодаря этому можно выявлять растение уже с самого начала жизни побега с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Сейчас определить карельскую березу можно только по внешним признакам, которые становятся видны спустя восемь и более лет жизни.

«Вероятнее всего, это мутация в одном гене, и мы знаем, на какой хромосоме он расположен. Мы предполагаем, что из-за “поломки” в этом локусе нарушается нормальное образование ксилемы — основной водопроводящей ткани в растении — и проявляется фенотип карельской березы с ее узорчатостью», — сказала профессор Центра агротехнологий Сколтеха Елена Потокина.

Ученые секвенировали геном образцов карельской березы, нашли в них мутации и проанализировали структуру популяции. Научная работа показала, что свойства карельской березы формируются из-за изменений в генах, а не влияния условий окружающей среды.