Ученые раскрыли тайну появления карельской березы

Специалисты также обнаружили отличия в геномах карельской и обычной белоствольной березы. Благодаря этому можно выявлять растение уже с самого начала жизни побега с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Сейчас определить карельскую березу можно только по внешним признакам, которые становятся видны спустя восемь и более лет жизни.