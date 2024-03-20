Ученые раскрыли тайну появления карельской березы

Специалисты также обнаружили отличия в геномах карельской и обычной белоствольной березы. Благодаря этому можно выявлять растение уже с самого начала жизни побега с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Сейчас определить карельскую березу можно только по внешним признакам, которые становятся видны спустя восемь и более лет жизни.
«Вероятнее всего, это мутация в одном гене, и мы знаем, на какой хромосоме он расположен. Мы предполагаем, что из-за “поломки” в этом локусе нарушается нормальное образование ксилемы — основной водопроводящей ткани в растении — и проявляется фенотип карельской березы с ее узорчатостью», — сказала профессор Центра агротехнологий Сколтеха Елена Потокина.
Ученые секвенировали геном образцов карельской березы, нашли в них мутации и проанализировали структуру популяции. Научная работа показала, что свойства карельской березы формируются из-за изменений в генах, а не влияния условий окружающей среды.