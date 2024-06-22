Ученые раскрыли тайну микроба, способного резко удлиняться в 30 раз

Долгое время ученые не знали, как лакримария проделывает такой фокус, поскольку клеточная мембрана других подобных организмов не выдержала бы подобного растяжения.
Необычная техника охоты крошечного одноклеточного несет в себе целый ряд потенциальных проблем.
Обычно для такой радикальной деформации клеточной мембраны требуется много энергии, а с той скоростью, с которой лакримария вытягивает шею, организм не сможет производить достаточно нового мембранного материала. И хотя шея должна быть чрезвычайно гибкой, чтобы обеспечить возможность быстрого движения, она также должна быть одновременно жесткой и устойчивой, чтобы не сломаться при первой возможности.
Линии сгиба мембраны имеют сложную изогнутую геометрию, что позволяет ей разворачиваться в цилиндр. Под сложенной мембраной находится сеть спирально расположенных трубок, которые складываются вместе с мембраной и, в свою очередь, способствуют упорядоченному складыванию и раскладыванию.
Принцип аналогичен так называемому оригами Ёсимура, в котором цилиндр состоит из сетки сложенных ромбов и может растягиваться и складываться до 20 тыс. раз без повреждений.
Микробиологи добавили, что все еще не понимают, каким образом лакримарии хватают добычу, поскольку их удлинение должно создавать в жидкой среде отталкивающую силу и отбрасывать цель от охотника.