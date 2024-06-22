Ученые раскрыли тайну микроба, способного резко удлиняться в 30 раз

Обычно для такой радикальной деформации клеточной мембраны требуется много энергии, а с той скоростью, с которой лакримария вытягивает шею, организм не сможет производить достаточно нового мембранного материала. И хотя шея должна быть чрезвычайно гибкой, чтобы обеспечить возможность быстрого движения, она также должна быть одновременно жесткой и устойчивой, чтобы не сломаться при первой возможности.