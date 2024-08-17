Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии»

Однако, говорится в современной работе, продвинутые методы показали, что бальзамирование было выполнено по высшему разряду. Использовался дорогостоящий материал (ладан из папирусной босвеллии и смола красноплодного можжевельника), привезенный издалека, а уже сам факт хорошей сохранности внешнего вида мумии и внутренних органов говорит о том, что даже с ними можно было сделать качественную мумификацию. Опровергает идею дешевой работы и черный парик из волокон финиковой пальмы с добавлением кварца, магнетита и альбита.