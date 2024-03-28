Ученые раскрыли тайну «икающей» черной дыры

Астрономы также установили возможную природу вспышек, которые начались лишь несколько лет назад. По их мнению, сильные энергетические выбросы были вызваны поглощением звезды, которая слишком близко подошла к гравитационной воронке черной дыры. Это привело к разрушению светила и обеспечило дыре мощный приток материи, позволивший осветить аккреционный диск.