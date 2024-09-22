Ученые раскрыли тайну хрустального дворца 1851 года

В новом исследовании ученые выяснили, что высокая скорость строительства могла быть достигнута благодаря использованию стандартной винтовой резьбы. До этого изобретения не было двух одинаковых винтов и болтов, поэтому потерянные или сломанные винты и болты было трудно заменить. В Хрустальном дворце было 30 тысяч гаек и болтов, и именно стандартная резьба позволила быстро построить выставочный дворец.