Ученые раскрыли тайну формирования больших галактик

Спиральные галактики, такие как Млечный Путь, имеют вращающиеся диски, богаты газом и продолжают формировать звезды. Эллиптические галактики же имеют сферическую форму, почти не производят новых звезд и в основном состоят из тех, которые сформировались более 10 миллиардов лет назад.