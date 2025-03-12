Ученые раскрыли тайну древнего родственника лемуров и людей

Миксодектеиды занимали уникальную экологическую нишу, отличаясь от других древесных млекопитающих своего времени, таких как Torrejonia wilsoni, которые питались преимущественно фруктами. Это говорит о разнообразии экологических стратегий среди ранних плацентарных млекопитающих после вымирания динозавров, отметили исследователи.