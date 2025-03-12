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Ученые раскрыли тайну древнего родственника лемуров и людей

Американские ученые из Йельского университета раскрыли эволюционные секреты миксодектеидов — древних млекопитаюших, живших в раннем палеоцене сразу после вымирания динозавров.

Источник: Газета.Ру

Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Команда проанализировала скелет представителя вида Mixodectes pungens, обитавшего на западе Северной Америке 62 млн лет назад. Окаменелости нашли в бассейне Сан-Хуан в штате США Нью-Мексико.

Исследователи выяснили, что взрослые особи миксодектеидов весили около 1,3 килограмма. Животные вели древесный образ жизни, цепляясь за стволы и ветви когтями.

Эти существа были всеядными, но предпочитали питаться листьями. На особенности рациона указывает форма коренных зубов, приспособленных для перетирания жесткой растительности.

Кроме того, миксодектеиды оказались близкими родственниками приматов и кагуанов (летающих лемуров), что делает их довольно близкими к людям на эволюционном древе.

Миксодектеиды занимали уникальную экологическую нишу, отличаясь от других древесных млекопитающих своего времени, таких как Torrejonia wilsoni, которые питались преимущественно фруктами. Это говорит о разнообразии экологических стратегий среди ранних плацентарных млекопитающих после вымирания динозавров, отметили исследователи.