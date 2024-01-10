Ученые раскрыли секрет применения костяных пронизок из Денисовой пещеры

Источник: Археология, этнография и антропология Евразии, 2023

Ученые из Института археологии и этнографии СО РАН рассказали, зачем древним жителям Алтая были нужны костяные пронизки, которые на протяжении десятилетий археологи находили в центральном зале Денисовой пещеры.

В статье, опубликованной в журнале «Археология, этнография и антропология Евразии», доктор исторических наук и главный научный сотрудник института Михаил Шуньков объяснил предназначение загадочных артефактов.

Костяные пронизки из Денисовой пещеры представляют собой изделия из трубчатых костей птиц. Возраст артефактов насчитывает около 40 тыс. лет.

Эксперт отметил, что пронизки использовали для украшения одежды, в качестве личных нательных ожерелий и, вероятно, браслетов. На основе трасологического анализа на украшениях удалось выявить следы износа, вызванного контактом предметов с одеждой или кожей человека.

Вместе с тем ученый рассказал, что последовательность производства бусин-пронизок включала в себя несколько стадий, которые получилось реконструировать. Среди этапов — подбор заготовки, обработка строганием, изготовление преформы при помощи усечения эпифизов, нанесение на преформу орнамента и ряд других манипуляций.

По словам историка, наибольшее сходство алтайские пронизки имеют с близкими по возрасту ориньякскими изделиями из территориально значительно удаленных комплексов Западной, Центральной и Восточной Европы.

Денисова пещера считается древнейшей из известных науке обитаемых пещер в Сибири. Самым ранним изученным материалам, найденным в этом месте, больше 300 тыс. лет. В декабре Министерство культуры сообщило, что объект внесли в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в Денисовой пещере была впервые найдена диадема из трубчатой кости крупного млекопитающего. К слову, в южной галерее пещеры сохранилось много залежей разнообразных украшений. На сегодняшний день коллекция включает более 70 изделий разнообразных типов.