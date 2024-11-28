Ученые раскрыли секрет охлаждения Земли серой из мирового океана

«Это климатический элемент с наибольшей охлаждающей способностью, но также и наименее изученный. Мы знали, что метантиол выделяется из океана, но мы не имели ни малейшего представления о том, в каком количестве и где. Мы также не знали, что он оказывает такое влияние на климат», — отметили авторы открытия.