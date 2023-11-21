Ученые раскрыли секрет эволюции кошек. Вот в чем дело

Ученые раскрыли один из секретов эволюции кошек, сообщается на сайте Университетского колледжа Дублина. Специалисты изучили высокодетализированные последовательности генома и получили новые данные об эволюции семейства кошачьих в множество различных видов: тигров, львов, домашних кошек.

Например, эксперты установили, как генетические изменения связаны со способностью кошек к выживанию. Среди них — чувство запаха добычи.

«Кошки — хищники, в значительной мере полагающиеся на обоняние в выслеживании добычи. Но семейство кошачьих очень разнообразно, у каждого из вида — уникальная сенсорная эволюционная история», — пояснил доктор Грэм Хьюз.

На основе генома эксперты сопоставили обонятельные рецепторы и рецепторы, отвечающие за феромоны. И сравнили их как внутри вида, так и между видами. Все это позволяет понять роль генетической изменчивости при адаптации и выявить сенсорные гены, которые есть у всех кошек и которые характерны только для тигров и львов. Оказалось, что есть серьезное различие на уровне генов, отвечающих за запахи, между представителями двух последних видов.

Ученые предположили, что дело в том, что львы — социальные животные, а тигры предпочитают жить в одиночестве. Вероятно, львы меньше полагаются на феромоны и другие ароматы, из-за того что они все время находятся в компании сородичей, и это отразилось на их геноме.

В Университетском колледже Дублина также уточнили, что согласно исследованию команды экспертов из этого вуза и Техасской школы ветеринарии и биомедицинских наук (School of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences, VMBS) геном кошачьих стабильнее, чем у других млекопитающих. Например, у шимпанзе и людей наблюдаются большие различия в расположении хромосом, а у домашних кошек и их крупных собратьев структурные изменения не такие уж и значительные. Подробнее об исследовании рассказывается в научном журнале Nature Genetics. В числе его авторов — Уильям Дж. Мерфи из VMBS.