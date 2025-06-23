Ученые раскрыли, почему мы плачем от счастья

Гиппокамп, отвечающий за память, усиливает этот эффект, подбрасывая в сознание воспоминания о прошлых трудностях или потерях. Вот почему трогательные моменты нередко вызывают ком в горле — мозг связывает текущую радость с эмоциональным багажом из прошлого.