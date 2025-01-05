Ученые раскрыли новую опасность эпохи последнего ледникового периода

Предыдущие изыскания показали, что уровни метана в атмосфере, парникового газа, резко возросли во время резких изменений климата во время последнего ледникового периода, который закончился около 11 тыс. лет назад.
Эти резкие перемены климата, известные как события Дансгора-Эшгера и Хайнриха, были связаны с быстрыми региональными изменениями температуры и сменой характера осадков, а также с резкими скачками уровня метана в атмосфере. Целью исследования было попытаться определить, что вызвало эти скачки.
В новой работе специалисты проанализировали состав воздушных пузырьков, вмерзших в ледяные образцы около 67 тыс. лет назад. Они зафиксировали повышенные уровни атмосферного метана.
Измеренные изотопные изменения свидетельствуют о том, что всплески концентрации метана были вызваны выбросами газа из-за увеличения количества лесных пожаров во всем мире.
«Вероятно, это происходило примерно так: океанские течения быстро замедлялись или ускорялись, северное полушарие быстро охлаждалось или нагревалось, а затем это вызывало резкие изменения в количестве тропических осадков, что приводило к усилению засух и пожаров», — объяснили специалисты.
По словам ученых, их открытие поможет улучшить понимание глобального углеродного цикла и климатическое прогнозирование.