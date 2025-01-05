Ученые раскрыли новую опасность эпохи последнего ледникового периода

Эти резкие перемены климата, известные как события Дансгора-Эшгера и Хайнриха, были связаны с быстрыми региональными изменениями температуры и сменой характера осадков, а также с резкими скачками уровня метана в атмосфере. Целью исследования было попытаться определить, что вызвало эти скачки.