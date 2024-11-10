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Ученые раскрыли механизм встряхивания мокрых собак

Американские нейробиологи из Медицинского института Говарда Хьюза Гарвардской медицинской школы раскрыли нейронный механизм, за счет которого собаки и другие звери отряхиваются при намокании.

Источник: Газета.Ру

Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Предыдущие наблюдения показали, что собаки, медведи и некоторые другие животные эффективно сбрасывают воду с шерсти особыми волнообразными движениями. Однако было неизвестно, что именно управляет этим поведением.

Команда провела тесты на мышах. Первоначальные эксперименты включали нанесение нескольких типов стимулов к спине и шее, чтобы узнать больше о том, что именно запускает встряхивание.

Исследовательская группа обнаружила, что в дополнение к воде мыши реагировали на потоки воздуха или масла, нанесенные на заднюю часть шеи.

Подозревая, что реакции на вызывающие дрожь стимулы оказались вызваны механосенсорными, а не автоматическими реакциями на изменения температуры, команда удалила ген Piezo2 у подопытных мышей и обнаружила, что это прекратило их отряхивание. Известно, что ген Piezo2 контролирует ионные каналы, участвующие в осязании.

Затем они измерили чувствительность трех механорецепторов, протестировав нескольких мышей. Один рецептор, называемый C-LTMRs, неизменно вызывал встряхивание при стимуляции грызунов. Они также обнаружили, что его удаление привело к существенному ослаблению реакции.

На основе открытия ученые составили полную схему нейронных механизмов, задействованных в отряхивании при намокании.