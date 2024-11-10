Ученые раскрыли механизм встряхивания мокрых собак

Подозревая, что реакции на вызывающие дрожь стимулы оказались вызваны механосенсорными, а не автоматическими реакциями на изменения температуры, команда удалила ген Piezo2 у подопытных мышей и обнаружила, что это прекратило их отряхивание. Известно, что ген Piezo2 контролирует ионные каналы, участвующие в осязании.