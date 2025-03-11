Ученые раскрыли, когда и где человек впервые одомашнил авокадо

Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Авокадо произрастает на тропических вечнозеленых деревьях в Южной и Центральной Америке, а также в Мексике. Считается, что этот фрукт появился около 400 тыс. лет назад, а затем разделился на три вида.
На протяжении большей части своей истории семена авокадо распространялись крупными животными (мегафауной). Однако после вымирания мегафауны в конце плейстоцена популяция авокадо резко сократилась. Люди, начавшие использовать авокадо в пищу, вероятно, спасли его от исчезновения.
Исследователи проанализировали 1725 окаменелых образцов авокадо, найденных на месте раскопок в скальном убежище Эль-Хиганте в Гондурасе. Среди них 56 образцов удалось точно датировать, что позволило проследить изменения в плодах за последние 11 тыс. лет.
Ученые обнаружили, что кожура авокадо со временем становилась толще, а размер семян увеличился. Эти изменения указывают на процесс одомашнивания: люди отбирали плоды с более крупными семенами и толстой кожурой, которые были удобнее для хранения и транспортировки.
Специалисты пришли к выводу, что одомашнивание авокадо началось примерно 7565−7265 лет назад. Это делает авокадо одной из самых ранних культур, одомашненных человеком, на тысячи лет опережая такие растения, как кукуруза.
Сначала люди ухаживали за дикими деревьями, отбирая плоды с наиболее желательными признаками. Со временем они начали высаживать семена таких плодов, что привело к появлению культурных сортов авокадо.
Исследование не только раскрывает историю авокадо, но и подчеркивает важность взаимодействия человека с окружающей средой.