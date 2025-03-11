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Ученые раскрыли, когда и где человек впервые одомашнил авокадо

Группа американских антропологов и биологов-эволюционистов из Смитсоновского института и еще нескольких университетов нашли доказательства того, что люди одомашнили авокадо еще 7500 лет назад на территории современного Гондураса.

Источник: Газета.Ру

Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Авокадо произрастает на тропических вечнозеленых деревьях в Южной и Центральной Америке, а также в Мексике. Считается, что этот фрукт появился около 400 тыс. лет назад, а затем разделился на три вида.

На протяжении большей части своей истории семена авокадо распространялись крупными животными (мегафауной). Однако после вымирания мегафауны в конце плейстоцена популяция авокадо резко сократилась. Люди, начавшие использовать авокадо в пищу, вероятно, спасли его от исчезновения.

Исследователи проанализировали 1725 окаменелых образцов авокадо, найденных на месте раскопок в скальном убежище Эль-Хиганте в Гондурасе. Среди них 56 образцов удалось точно датировать, что позволило проследить изменения в плодах за последние 11 тыс. лет.

Ученые обнаружили, что кожура авокадо со временем становилась толще, а размер семян увеличился. Эти изменения указывают на процесс одомашнивания: люди отбирали плоды с более крупными семенами и толстой кожурой, которые были удобнее для хранения и транспортировки.

Специалисты пришли к выводу, что одомашнивание авокадо началось примерно 7565−7265 лет назад. Это делает авокадо одной из самых ранних культур, одомашненных человеком, на тысячи лет опережая такие растения, как кукуруза.

Сначала люди ухаживали за дикими деревьями, отбирая плоды с наиболее желательными признаками. Со временем они начали высаживать семена таких плодов, что привело к появлению культурных сортов авокадо.

Исследование не только раскрывает историю авокадо, но и подчеркивает важность взаимодействия человека с окружающей средой.