Ученые раскрыли, какие процессы в организме запускает недельное голодание

Уже через 48−72 часа организм участников перешел с использования глюкозы на расщепление жиров в качестве основного источника энергии. За семь дней участники потеряли в среднем 5,7 килограмма массы тела. После возвращения к полноценному питанию мышечная масса полностью восстановилась за три дня, тогда как уровень жировых отложений остался пониженным.