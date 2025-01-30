Ученые раскрыли древнюю тайну эволюции растений

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications (NatComms).
Белок ARF (фактор ответа ауксина) играет ключевую роль в регуляции роста растений. Он реагирует на гормон ауксин, который контролирует такие процессы, как направленный рост к свету (фототропизм) и развитие корней.
Специалисты проследили происхождение ARF до одноклеточного предка растений — зеленой водоросли Chlorokybus melkonianii. Оказалось, что ARF появился в результате слияния двух белковых фрагментов: факторов хроматина и транскрипции. Первый отвечает за взаимодействие белков, тогда как второй связывается с ДНК и регулирует активность генов.
Интересно, что фактор хроматина встречается не только у растений, но и у людей, животных и грибов. Однако у растений он приобрел новую функцию, став частью сложной системы регуляции роста.
Со временем ARF разделился на два класса: активаторы и репрессоры. Первые включают гены в присутствии ауксина, а вторые выполняют обратную функцию. Такое разделение позволило растениям тонко регулировать рост и адаптироваться к окружающей среде.
По словам ученых, раскрытие древней тайны эволюции растений открыло новые направления исследования в области биологии и сельского хозяйства.