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Ученые раскрыли, от каких болезней страдали викинги

Шведские ученые из Гетеборгского университета с помощью современных технологий выяснили, что население Скандинавии эпохи викингов (VIII-XI веков н.э.) страдало от множества заболеваний, включая инфекции носовых пазух и ушей, остеоартрит, а также сталкивались с серьезными проблемами с зубами и челюстями.

Источник: Газета.Ру

Исследование опубликовано в научном журнале BDJ Open.

С помощью компьютерной томографии (КТ) исследователи проанализировали 15 черепов взрослых людей в возрасте от 20 до 60 лет, живших в эпоху викингов Все останки были найдены в месте Варнема региона Вестергётланд на западе Швеции, известном тысячами древних захоронений.

Исследование проливает свет на жизнь и здоровье викингов, показывая, с какими трудностями они сталкивались.

«У них не было современной медицинской помощи, обезболивающих или антибиотиков. Если развивалась инфекция, она могла мучить человека долгое время», — объяснила Каролина Бертилссон, руководитель исследования, стоматолог и ассистент исследователя Гетеборгского университета.

Ученые надеются, что их работа поможет лучше понять, как жили и страдали люди в прошлом, а также улучшить методы изучения археологических находок.