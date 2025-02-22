Ученые раскрыли, от каких болезней страдали викинги

Шведские ученые из Гетеборгского университета с помощью современных технологий выяснили, что население Скандинавии эпохи викингов (VIII-XI веков н.э.) страдало от множества заболеваний, включая инфекции носовых пазух и ушей, остеоартрит, а также сталкивались с серьезными проблемами с зубами и челюстями.