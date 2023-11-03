Ученые объяснили, почему подсолнухи тянутся к свету

Многим известно, что подсолнухи всегда тянутся к солнцу. Однако до сих пор не выяснено, почему это происходит. Ученые говорят, что эти растения отличаются от других тем, что они не используют обычные процессы для отслеживания света, пишет The Guardian.

В течение дня подсолнухи следуют за солнцем, передвигающимся по небу. Этот процесс называют гелиотропизмом, в ходе которого головки наклоняются с востока на запад за счет удлинения клеток стебля с восточной стороны, а с противоположной то же происходит ночью.

У растений активируются рецепторы синего света фототропины, вызывающие концентрацию гормонов ауксинов. Они стимулируют удлинение клеток, в результате чего стебель изгибается к свету.

Ученые из Университета Калифорнии в США провели исследование, в ходе которого изучили гены, которые отвечают за наклон в направлении подсолнухов в сторону искусственного источника света. Результаты показали, что гены, связанные с фототропинами, в основном реагировали на освещенной стороне стебля, а другие, связанные с ауксинами и ростом клеток, включались на теневой, предполагая, что растения, выращенные в помещении, поворачиваются к синему свету в результате обычных процессов.

Затем ученые провели эксперимент с подсолнухами, выращенными на открытом грунте. Там разные стороны стебля показали незначительную разницу в том, какой из этих генов был включен.

После исследователи блокировали синий и ультрафиолетовый, а также красный свет. Было обнаружено, что ни одна из попыток не повлияла на гелиотропизм. Однако в стеблях подсолнухов в первый день пребывания на улице был включен другой набор генов по сравнению с тем, когда они находились в помещении или в последующие дни на открытом воздухе. Ученые считают, что у растений существует какой-то механизм адаптации.

Американский фермер не стал раздумывать над тем, почему подсолнухи тянутся к свету, и просто подарил своей жене 1,2 миллиона этих растений.

Анна Морозова