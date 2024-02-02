Почему вороны нападают на пингвинов

Ранее для колонии маленьких пингвинов опасность представляли инвазивные виды лис, жертвами которых стали более 3000 птиц. Но в 2015 году проблему удалось решить согласованными усилиями по искоренению лис. По словам ученых, с воронами дела обстоят сложнее. Они отлично выживают в городских условиях, питаются различными животными и растениями и обладают невероятным интеллектом. Эти характеристики также объясняют большую численность популяций. Ситуация усложняется и тем, что никто не знает, почему именно пернатые стали охотиться на Eudyptula minor.