Почему вороны нападают на пингвинов

Около 20 лет назад ученые заметили, что вороны, прилетевшие с материковой части Австралии в 1970-х годах, на мелководных пляжах австралийского острова Филлип охотятся на местных голубых пингвинов (Eudyptula minor). Добыча примерно равна размеру птиц — всего 30 сантиметров в длину. Bсследователи пытаются найти способ остановить нападения. Об этом пишет National Geographic.
Маленькие пингвины весом чуть больше килограмма, обитающие на южном побережье Австралии, не находятся под угрозой исчезновения. Но их колония на острове Филипп является самой крупной из всех.
Майк Уэстон, профессор биологии дикой природы и охраны природы в Мельбурнском университете Дикина, говорит, что не замечал, что вороны нападали на другие колонии пингвинов. «Это говорит о том, что у нас есть местная популяция ворон, которые научились это делать, и риск распространения такого поведения реален», — добавил он.
Ранее для колонии маленьких пингвинов опасность представляли инвазивные виды лис, жертвами которых стали более 3000 птиц. Но в 2015 году проблему удалось решить согласованными усилиями по искоренению лис. По словам ученых, с воронами дела обстоят сложнее. Они отлично выживают в городских условиях, питаются различными животными и растениями и обладают невероятным интеллектом. Эти характеристики также объясняют большую численность популяций. Ситуация усложняется и тем, что никто не знает, почему именно пернатые стали охотиться на Eudyptula minor.
Перед нападением вороны несколько дней наблюдают за норами пингвинов. Они всегда действуют парами: особь покрупнее отвлекает взрослых, в то время как поменьше хватает яйца или птенцов. Чаще всего птицы преследуют свою добычу, пока она не теряет надежду и не сдается.
Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что хищническое поведение обусловлено социальным обучением, а не генетикой. Вороны очень умны, и известно, что некоторые врановые учатся, просто наблюдая, как их сородичи решают головоломки.
В 2013 году было обнаружено, что более 60% кладок пингвинов, за которыми наблюдали ученые, подвергались нападению или уничтожались. Однако всего через два года этот показатель снизился до 30%. Это позволяет предположить, что Eudyptula minor смогли сделать свои норы безопаснее. С 2015 года популяция на острове остается стабильной.
В другом исследовании выяснилось, что вороны поедают гораздо больше птиц и млекопитающих, чем предполагалось ранее. Это означает, что их растущая численность угрожает не только голубым пингвинам, но и другим уязвимым видам, в том числе наземным птицам.
Ранее у ворон была найдена новая черта интеллекта.
Анна Морозова