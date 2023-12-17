Ученые протестировали пищевую добавку для продления жизни

Ученые протестировали препарат, содержащий астаксантин, на мышах среднего возраста. По сравнению с особями, которые не получали добавку, экспериментальные животные жили на 8−12% дольше. Однако выраженный результат наблюдался только у самцов. Ученые связывают влияние пищевой добавки на длительность жизни с антиоксидантными свойствами астаксантина, то есть его способностью обезвреживать высокоактивные молекулы-радикалы, повреждающие клетки.

Как отметили в компании, которая занимается разработкой добавки, ее создание заняло около 25 лет работы. Теперь потребуются длительные исследования на людях, чтобы подтвердить ее безопасность и эффективность.