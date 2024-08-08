Ученые протестировали необычное молоко для создания полезного мороженого

Было разработано четыре варианта мороженого из кобыльего молока и различными бактериями. Продукт был обогащен инулином — особыми пищевыми волокнами, которые повышают выживаемость пробиотических бактерий в мороженом. Это подтвердило и новое исследование: в мороженом с инулином было в разы больше пробиотических бактерий. Также ученые выяснили, что инулин снижает кислотность мороженого.