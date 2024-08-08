Ученые протестировали необычное молоко для создания полезного мороженого

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.
«Пробиотики — это штаммы микроорганизмов, которые при употреблении в достаточных количествах оказывают положительное влияние на здоровье. Некоторые из возможных эффектов включают уменьшение риска развития рака, снижение уровня холестерина и улучшение работы иммунной системы», — объяснили ученые.
Было разработано четыре варианта мороженого из кобыльего молока и различными бактериями. Продукт был обогащен инулином — особыми пищевыми волокнами, которые повышают выживаемость пробиотических бактерий в мороженом. Это подтвердило и новое исследование: в мороженом с инулином было в разы больше пробиотических бактерий. Также ученые выяснили, что инулин снижает кислотность мороженого.
Все образцы имели одинаковое содержание белков, жиров и углеводов, скорость таяния и степень взбитости.
«Цвет всех образцов воспринимался как бело-кремовый и однородный. Текстура была оценена как мягкая, довольно кремовая и слегка льдистая. Все образцы имели приятный сливочный вкус», — рассказали ученые.