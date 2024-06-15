Ученые продвинулись в разработке полностью съедобных роботов

В 2017 году группа ученых из EFPL разработала и испытала роботизированный захват из желатина, а в 2023 году другая команда создала первую перезаряжаемую съедобную батарею из рибофлавина (витамин B2) и кверцетина из миндаля и каперсов, добавив активированный уголь для облегчения переноса электронов и сушеные водоросли нори в качестве изолятора. Готовый аккумулятор мог питать светодиод в течение пяти минут.