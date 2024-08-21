Ученые призывают ввести в школах Англии урок по лизанию леденцов

Лизание леденцов должно стать неотъемлемой частью национальной учебной программы для младших школьников в Англии. Такое заявление сделали ученые Королевского химического общества.
По словам специалистов, этот «необходимый опыт» нужен детям для того, чтобы они на практике рассмотрели такие процессы, как нагревание, охлаждение и принцип действия температуры.
Учители физики и химии поддержали решение о введении новых предметов, так как они значительно упростят преподавание науки, так как полученные знания сразу можно будет применить на практике.
Также, согласно новым рекомендациям, дети 3−11 лет должны уметь замешивать тесто, сажать растения и копать землю. Как заявили специалисты, это поможет снизить уровень неравенства в образовании в сферах науки, технологий, инженерии и математики.
Лорен Маклеод, глава департамента образовательной политики Королевского биологического общества, сказал, что посещение детьми пришкольных садовых центров поможет познакомиться с жизненными циклами живых существ и понять принципы здоровой и экологичной жизни.
Помимо прочего, учителя выступают за использование звуков на уроках. Дело в том, что детям нравится производить шум, и его можно использовать в изучении таких понятий, как громкость и высота звука.
Ранее психолог рассказала, чему должны учить детей на уроках семьеведения.