Ученые признали ошибку в определении возраста сосны Палласа в Крыму

Ранее в организации, в ведении которой находится Ялтинский горно-лесной заповедник, сообщили о проведении сотрудниками Никитского Ботанического сада (НБС) исследований знаменитой сосны крымской (Палласа), которая растет на южных отрогах плато Ай-Петри. Использовалась нетравматичная методика определения возраста дерева, ошибка не должна была превысить 70 лет. По предварительным результатам, сообщали ученые, возраст сосны составлял около 1,5 тысячи лет. Высказывалось предположение, что речь идет о самом древнем из ныне живущих деревьев полуострова.

«Сенсационная новость об определении возраста сосны крымской (Палласа) завершается для заповедника не менее сенсационным разочарованием. Как уточнили в пресс службе ФГБУН “НБС-ННЦ”, предварительное заключение, выдвинутое учеными НБС, оказалось преждевременным и ошибочным», — говорится в сообщении «Заповедного Крыма».

По результатам последующих, дополнительных проверок (в том числе лабораторных) был установлен «реальный возраст сосны», он может составить 616 лет, говорится в сообщении.

Обхват сосны на уровне 1,5 метра составляет 6 метров 16 сантиметров, а диаметр на той же высоте — 186 сантиметров. В ФГБУ «Заповедный Крым» уточнили, что ожидают официального заключения ученых Никитского Ботанического сада о возрасте сосны в течение недели и благодарят их за сотрудничество.