Ученые применили картофель для синтеза наночастиц

По словам авторов работы, наночастицы серебра, полученные из водного экстракта кожуры белого картофеля, экспериментально проявили антимикробные и цитотоксические свойства против ряда патогенных микроорганизмов, что подтверждает состоятельность такого метода синтеза наночастиц для медицины. Результаты опубликованы в Heliyon.

Наночастицы металлов играют важную роль во многих отраслях науки и техники — от микроэлектроники до биомедицины, рассказали в Тюменском медицинском университете (ТМУ). Однако их производство сопряжено с высокой антропогенной нагрузкой на окружающую среду.

В настоящее время существуют три группы методов синтеза наночастиц металлов (в частности, серебра): химические, физические и биологические. Химические и физические методы требуют значительных энергозатрат и финансовых вложений, а также наносят ущерб окружающей среде, поэтому менее затратный и более экологически безопасный биосинтез, к тому же обеспечивающий лучшую совместимость с живыми организмами, представляется специалистам университета наиболее перспективным для наращивания производства наночастиц, объяснили в ТМУ.

Для биосинтеза наночастиц необходим большой объем растительной массы для выделения веществ, которые могли бы восстановить катионы серебра из растворов его солей. Для сокращения посевных площадей и поддержания углеродного баланса в экосистемах для биосинтеза наночастиц могут быть использованы отходы сельского хозяйства, объяснили специалисты университета.

Как рассказали в ТМУ, один из доступных источников отходов растительного происхождения — картофель, который в значительных объемах выращивают во многих странах мира и употребляют в пищу почти на всей нашей планете.

Исследователи ТМУ совместно с коллегами из Азербайджана, Китая и Турции разработали новый способ получения наночастиц серебра, где в качестве восстановителя выступает крахмал, полученный из кожуры белого картофеля (Solanum tuberosum).

«В рамках исследования мы предложили метод синтеза наночастиц серебра из отходов картофелеводства и протестировали продукт на обладание необходимыми механическими, структурными и терапевтическими свойствами», — рассказала один из авторов работы, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ТМУ Аферин Таги кызы Бейерли.

Она пояснила, что антибактериальная активность полученных наночастиц проверялась относительно устойчивых к антибиотикам штаммам золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), кишечной палочки (Escherichia coli) и грибков Candida albicans (возбудитель кандидоза, внутрибольничных инфекций и болезней при иммунодефиците).